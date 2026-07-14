Dürre-Rekord im Land ++ Preiswelle für Raucher

Österreich trocknet aus: In manchen Regionen ist es so trocken wie seit 1885 nicht mehr. Und: Rauchen könnte bald deutlich teurer werden – eine Erhöhung der Tabaksteuer könnte die Preise in Richtung zwölf Euro pro Packung treiben. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 14. Juli, mit Stefana Madjarov.