Sparhammer bei VW ++ Polizei-Flirt mit Folgen

Volkswagen steht vor einem gewaltigen Umbau: Der Autobauer muss sparen, die Produktion drosseln und stellt den Abbau von bis zu 50.000 Jobs in Aussicht. Und: Eine Verkehrskontrolle mit ungewöhnlichem Ausgang: Statt eines Strafzettels gab es offenbar einen privaten Kontakt und genau der bringt einen Grazer Polizisten jetzt vor Gericht. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag dem 13. Juli, mit Stefana Madjarov.