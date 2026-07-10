Horror-Szene an Bord ++ Österreich schwitzt wieder

Schrecksekunden über den Wolken: Kurz nach dem Start gerät ein Flug von Griechenland nach Deutschland plötzlich zum Albtraum. Und: Die Gluthitze wütet bereits in Spanien und Frankreich – jetzt erreicht die nächste Hitzewelle auch Österreich. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag onnerstag dem 10. Juli, mit Stefana Madjarov.