Teurere Paketsteuer ++ Nato-Gipfel in Ankara

Wer künftig online bestellt, muss möglicherweise tiefer in die Tasche greifen. Ab Oktober soll eine neue Paketabgabe gelten, die dem Staat rund 280 Millionen Euro bringen soll. Doch die Pläne sorgen bereits für Diskussionen. Und: Zwischen Liebeserklärung und Drohkulisse: Donald Trump hat beim NATO-Gipfel erneut für Wirbel gesorgt. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag dem 9. Juli, mit Stefana Madjarov.