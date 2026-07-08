Tödliche Narkose ++ Trump beendet Iran-Waffenruhe

Eine Routine-Operation beim Zahnarzt endet in einer Tragödie: Eine 55-jährige Frau stirbt nach einer Vollnarkose. Und: US-Präsident Donald Trump hat die Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran für hinfällig erklärt. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch dem 8. Juli, mit Stefana Madjarov.