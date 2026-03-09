Hinteregger: „Regierung machte das Bestmögliche“

Bürokratie, hohe Energiepreise und steigende Lohnnebenkosten – die Sorgen der heimischen Unternehmen sind groß. Ein Jahr nach Start der Dreierkoalition fällt das Zwischenfazit gemischt aus: Während die Regierung bei der Budgetsanierung erste Schritte gesetzt hat, warten viele Betriebe noch immer auf spürbare Entlastungen. Unternehmer und Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, Bernd Hinteregger, zieht im krone.tv Inetrview eine Bilanz.