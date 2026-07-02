Schock im Freibad ++ Lola Witzmann zu Gast

Kurz vor Badeschluss zückte ein Bademeister in Oberösterreich einen Taser und gab Stromstöße in die Luft ab. Außerdem: Die Sommernachtskomödie bringt heuer mit „Sugar – Manche mögen‘s heiß“ einen Filmklassiker auf die Bühne der Rosenburg. Hauptdarstellerin Lola Witzmann war live zu Gast. Die Sendung „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.