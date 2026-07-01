Günstigere Lebensmittel und Kritik an Hitze-Studie

Ab heute wird der Einkauf günstiger, doch wer wirklich spart, muss im Supermarkt genau aufpassen: Denn die neuen Regeln haben ihre Tücken. Und: Während Schüler und Lehrer in überhitzten Klassen schwitzen, wirft eine teure Studie der Stadt Wien neue Fragen auf. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.