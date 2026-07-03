WM-Traum geplatzt, Medizin-Test und Zeugnisvergabe

Die Reise ist zu Ende. Österreich verabschiedet sich von der WM mit einem 0:3 gegen Spanien. Der amtierende Europameister zeigte der ÖFB-Elf schonungslos ihre Grenzen auf und zog ungefährdet ins Achtelfinale ein. Und: Am Freitag geht es für Tausende junge Menschen beim Medizin-Aufnahmetest um den möglichen Start in ein Medizinstudium. Außerdem: Mit den Schulzeugnissen beginnt für viele Familien die Bewährungsprobe. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.