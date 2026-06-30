Axt-Mord ++ Inklusionsturnstunde mit Philipp

In Kärnten kam es zu einer schrecklichen Bluttat – ein 27 Jähriger schlug mit einer Axt auf seine Ex und deren neuen Freund ein, tötete den Mann und beging dann mit dem Auto Selbstmord. Außerdem: Bei der größten Inklusions-Turnstunde der Welt kamen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um gemeinsam Sport zu machen. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Jana Pasching.