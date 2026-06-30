Murenabgänge ++ ÖGK verschickt Rechnungswelle

Heftige Gewitter, Muren und Überflutungen haben in mehreren Bundesländern für dramatische Szenen gesorgt. In Tirol waren Hunderte Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Und: Wer einen Krankentransport braucht, muss künftig öfter selbst bezahlen. Die Österreichische Gesundheitskasse hat die Regeln deutlich verschärft. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag dem 30. Juni, mit Stefana Madjarov.