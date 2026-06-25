Große Versprechen im Handel ++ Schweres Erdbeben

Ab kommenden Mittwoch wird der Einkauf in Österreich günstiger, zumindest bei einigen Grundnahrungsmitteln: Die Mehrwertsteuer sinkt von 10 auf 4,9 Prozent. Und: Zwei schwere Erdbeben haben Venezuela erschüttert und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag dem 25. Juni, mit Stefana Madjarov.