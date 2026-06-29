Tragödie am Wasserfall ++ Tote nach Schüssen

Bei einem tragischen Badeunfall an der Ill bei Bludenz in Vorarlberg sind am Sonntag drei Menschen gestorben. Das jüngste Opfer ist erst zehn Jahre alt. Außerdem: In der niedersächsischen Stadt Stade sind am Montag mehrere Personen durch Schüsse getötet worden. Die Tat passierte in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.