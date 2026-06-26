Mordalarm in Wien-Mariahilf ++ Jugendbanden

In einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist am späten Donnerstagabend die Leiche einer 70-jährigen Frau entdeckt worden. Und: Im Wiener Sonnwendviertel wächst seit Jahren die Sorge der Anrainer: Laut Bewohnern sollen Jugendbanden mit Drogenhandel, Schlägereien und Sachbeschädigungen für zunehmende Unsicherheit sorgen. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag dem 26. Juni, mit Stefana Madjarov.