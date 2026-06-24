Hacker drohen Wiener Flughafen ++ Hitzefalle Öffis

Ein Cyber-Vorfall sorgt am Wiener Flughafen für Unruhe: Ein Hackerkollektiv hat im Darknet einen Countdown veröffentlicht und droht mit der Veröffentlichung von Daten. Und: Die Hitzewelle belastet nicht nur die Menschen im Freien, sondern auch den öffentlichen Verkehr. In Bussen und Öffis wird es vielerorts zur echten Geduldsprobe. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch dem 24. Juni, mit Stefana Madjarov.