Taliban-Visum ++ Strand der Geschlechtertrennung

Die EU sorgt mit einer umstrittenen Entscheidung für Aufsehen: Eine Delegation der islamistischen Taliban aus Afghanistan hat von Brüssel ein Visum erhalten. Die Einreisegenehmigungen gelten demnach nur für einen Tag. Und: Seit mehr als 120 Jahren ist der Badebetrieb hier streng geregelt: Im Strandbad Bagno Marino La Lanterna in Triest wird noch heute nach Geschlechtern getrennt gebadet. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag dem 23. Juni, mit Stefana Madjarov.