Hitzewelle rollt über Österreich ++ Badeunfälle

Österreich schwitzt weiter unter der ersten großen Hitzewelle des Jahres. Am heutigen Montag steigen die Temperaturen vielerorts auf bis zu 35 Grad. Doch mit der drückenden Hitze wächst auch die Unwettergefahr. Und: Der Badesonntag rund um das Wiener Freibad Gänsehäufel endet äußerst tragisch: Ein 39 Jahre alter Mann starb trotz Reanimationsversuchen. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag dem 22. Juni, mit Stefana Madjarov.