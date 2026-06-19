Straße von Hormuz ++ „Stille Stunde“ im Billa

Im Nahen Osten spitzt sich die Lage erneut dramatisch zu: Nur wenige Tage nach einem diplomatischen Durchbruch soll der Iran die Straße von Hormuz wieder geschlossen haben. Die Drohung wirkt offenbar, denn zwischen Israel und der Hisbollah gibt es Berichten zufolge nun eine Waffenruhe. Und: Billa weitet die „Stille Stunde“ auf immer mehr Filialen aus und schafft damit gezielt eine ruhige Atmosphäre für Menschen mit Autismus, ADHS oder hoher Reizempfindlichkeit. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 19. Juni, mit Stefana Madjarov.
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