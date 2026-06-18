Iran-Abkommen ++ ID Austria erhält neue Funktionen

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran steht. Trumps Deal zielt auf ein sofortiges Ende aller militärischen Einsätze ab. Und: Die ID Austria wird erweitert: Künftig können Vollmachten mobil genutzt werden und erstmals ist damit auch die Anmeldung in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services möglich. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 18. Juni, mit Stefana Madjarov.