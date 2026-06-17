Heeres-Reform ++ Neue Lunge für Mette-Marit

„Genug geredet“ – mit diesen deutlichen Worten erhöht Bundeskanzler Christian Stocker den Druck bei der Reform des Präsenzdienstes. Und: Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 17. Juni, mit Stefana Madjarov.