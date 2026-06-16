Paket mit Leichenteilen ++ Hitzewelle in Sicht

Ein verplombtes Tiefkühlpaket aus den USA sorgt im Innviertel für einen Schock: Beim Flugzeugzulieferer FACC wurde statt erwarteter Hightech-Materialien eine makabre Falschlieferung entdeckt. Und: Nach einem heißen Wochenende im Ausland erreicht die erste große Hitzewelle des Jahres nun auch Österreich. Es werden bis zu 35 Grad, tropische Nächte und teils kräftige Wärmegewitter erwartet. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 16. Juni, mit Stefana Madjarov.