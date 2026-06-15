Austria-Hooligan-Szene ++ Høiby muss ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine erste Anklage wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz gegen ein Mitglied der rechtsextremen Hooligan-Gruppe „Unsterblich Wien“ erhoben. Und: Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, ist wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 15. Juni, mit Stefana Madjarov.