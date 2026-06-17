„Grantelnde Kellner gibt‘s bei uns nur auf Wunsch“

Nach der Insolvenz des Traditions-Kaffeehauses „Bräunerhof“ in der Wiener Innenstadt eröffnete es am Mittwoch unter neuer Leitung wieder. Was in dem ehrwürdigen Literaten-Café neu ist und was gleich geblieben ist – krone.tv hat nachgefragt und den Einstand begleitet (siehe Video oben).