Zeltlager in Graz und neue Lunge für Mette Marit

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. UND: Ein Zeltlager im Grazer Metahofpark sorgt für Wirbel: Weil dort auch vertriebene Familien im Freien leben, prüft die Stadt die Gesetzeslage. Ein Verbot gibt es vorerst nicht – die Behörden setzen auf soziale Betreuung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.