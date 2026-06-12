Neuer ORF-Chef ++ Verkehrsstrafen werden erhöht

Nach einem langen Wahltag im Stiftungsrat, der sich über mehr als 15 Stunden zog, steht nun fest, wer ab 2027 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen wird. APA-Chef Clemens Pig konnte sich dabei durchsetzen und übernimmt die Funktion des Generaldirektors. Und: Österreichweit sollen Verkehrsdelikte ab 2027 deutlich einheitlicher und teilweise auch spürbar strenger geahndet werden. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 12. Juni, mit Stefana Madjarov.