Cannabisfund ++ Schweizer Einwohnerobergrenze

Ermittler konnten rund eine Tonne Cannabis sicherstellen. Der Wert: 4,5 Millionen Euro. Es handelt sich um die größte jemals in Österreich sichergestellte Menge des Suchtmittels. Außerdem: Als erstes Land weltweit stimmt die Schweiz am Sonntag über die Einführung einer strikten Einwohnerobergrenze ab. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.