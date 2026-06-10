Aggro-Kater in Korneuburg ++ Doppelbudget fix

Seit Monaten dürfte ein Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. Er soll alles angreifen, was sich bewegt. Außerdem: Neben massiven Einsparungen kündigte Finanzminister Marterbauer strukturelle Reformen und umfangreiche Offensivmaßnahmen an. „Die Zeiten sind ernst.“ Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.