Mexiko startet perfekt ++ Pöltl über NBA-Finals

Mexiko und Südkorea starten mit einem Auftaktsieg in die Fußball-Weltmeisterschaft, Kanada und die USA steigen ins Heimturnier ein und Jakob Pöltl spricht über die NBA-Finalserie – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 12. Juni.