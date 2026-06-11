Apfelknab: „Finanzen so klar wie ein Gebirgssee“

Graz wählt am 28. Juni einen neuen Gemeinderat. Die Umfragen sehen die KPÖ weiter klar auf Platz eins. Für die FPÖ geht Spitzenkandidat René Apfelknab mit den Themen Sicherheit, Infrastruktur und Budget ins Rennen. Trotz der Causa rund um die Finanzaffäre aus dem Jahr 2021, die die Justiz bis heute beschäftigt, gibt sich der Freiheitliche selbstbewusst und wählt dabei ein bildhaftes Vergleichsbild: „… unsere Finanzen sind so klar wie ein steirischer Gebirgssee.“ Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.