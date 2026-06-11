Apfelknab: „Finanzen so klar wie ein Gebirgssee“

Graz wählt am 28. Juni einen neuen Gemeinderat. Die Umfragen sehen die KPÖ weiter klar auf Platz eins. Für die FPÖ geht Spitzenkandidat René Apfelknab mit den Themen Sicherheit, Infrastruktur und Budget ins Rennen. Trotz der Causa rund um die Finanzaffäre aus dem Jahr 2021, die die Justiz bis heute beschäftigt, gibt sich der Freiheitliche selbstbewusst und wählt dabei ein bildhaftes Vergleichsbild: „… unsere Finanzen sind so klar wie ein steirischer Gebirgssee.“ Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!