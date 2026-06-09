Parteienförderung wird doch nicht erhöht ++ Fossil

Nach „Krone“-Berichten zur geplanten Erhöhung macht die Regierung kurz vor der Budgetrede einen Rückzieher: Parteien-, Klub- und Akademieförderung werden in den nächsten zwei Jahren nicht angehoben. Und: Ein Strandspaziergang wird für einen elfjährigen Bub in England zu einer echten Zeitreise und sorgt sogar bei Experten für Staunen. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 9. Juni, mit Stefana Madjarov.