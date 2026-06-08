Paukenschlag am Küniglberg ++ Eis-Abzocke in Rom?

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher greift durch: Pius Strobl wurde freigestellt. Nun steht offenbar der nächste Top-Manager unter Druck. Und: Preisschock in Rom: Zwei US-Touristen zahlen für zwei Eisbecher mit ungefragten Extras satte 44 Euro und sind fassungslos. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 8. Juni, mit Stefana Madjarov.