Versuchte Entführungen ++ Rechte von Fluggästen

Im Donaupark sorgt eine Serie verstörender Vorfälle für Alarmstimmung. Innerhalb weniger Wochen soll ein unbekannter Mann versucht haben, zwei kleine Mädchen – fünf und neun Jahre alt – anzusprechen und mitzunehmen. Und: Wer mit dem Flugzeug reist, hat bei Verspätungen oder Ausfällen derzeit Anspruch auf Entschädigung. Doch genau diese Rechte könnten bald eingeschränkt werden. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 2. Juni, mit Stefana Madjarov.