Brenner vor Totalsperre ++ Ebola-Verdacht in OÖ

Aufgrund einer angekündigten Demo am kommenden Samstag wird die Brenner-Autobahn gesperrt. Es droht ein Verkehrschaos. Und: Eine Person aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, die erst am Montag aus dem von einem Ebola-Ausbruch betroffenen Uganda zurückgekehrt war, wurde mit Krankheitssymptomen isoliert im Krankenhaus aufgenommen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 28. Mai, mit Stefana Madjarov.