15 Jahre für Beran. A ++ Bezos Rakete explodiert

Ein geplanter Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien hat im Sommer 2024 ganz Österreich erschüttert. Im Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt ist ein Urteil gefallen: Der 21-jährige Hauptangeklagte wurde wegen terroristischer Straftaten zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und: Ein gewaltiger Feuerball auf der Startrampe in Cape Canaveral sorgt für Aufsehen in der Raumfahrtwelt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 29. Mai, mit Stefana Madjarov.