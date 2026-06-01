„Foltergeneral“++ Naschenwengs Angst-Sager

Ein Prozess mit historischer Dimension: Erstmals stehen in Österreich zwei ehemalige Funktionäre des syrischen Assad-Regimes wegen mutmaßlicher Folterverbrechen vor Gericht. Ihnen drohen nun jahrelange Haftstrafen. Und: Nach den Aussagen von Schlagerstar Melissa Naschenweng über ein Unsicherheitsgefühl in Wien entbrennt nun eine politische Debatte über die Sicherheitslage in der Stadt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am Montag den 1.Juni, mit Stefana Madjarov.