Villach-Terror-Prozess ++ Tausende bei Uni-Demo

Schärfste Sicherheitsmaßnahmen, bewaffnete Einsatzkräfte und ein Angeklagter hinter Panzerglas: In Klagenfurt hat heute der Terrorprozess zur Messerattacke von Villach 2025 gestartet. Der angeklagte Syrer muss sich wegen des tödlichen Anschlags vor Gericht verantworten. Und: Die Universitäten haben am Mittwoch mit einer Demo in Wien gegen ab 2028 geplante Kürzungen in ihrem Budget protestiert. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 27. Mai, mit Stefana Madjarov.