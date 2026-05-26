Spritpreis-Krimi ++ Horror-Unfall in Belgien

Die Spritpreisbremse läuft mit Monatsende erneut aus und damit steht die Koalition schon wieder unter Zugzwang. Noch bevor eine Entscheidung gefallen ist, erhöht die SPÖ den Druck. Und: Zu einem schweren Unglück ist es Dienstagmorgen in Belgien gekommen. An einer Eisenbahnkreuzung ist ein Kleintransporter, der für Schülertransporte genützt wurde, von einem Passagierzug gerammt worden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 26. Mai, mit Stefana Madjarov.