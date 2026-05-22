Falscher Deutschlehrer ++ Rennen um ORF-Posten

Ein ungewöhnlicher Betrugsfall sorgt am Landesgericht Linz für Aufsehen: Ein selbst ernannter Deutschtrainer steht im Verdacht, einem Asylwerber 7.000 Euro für einen Sprachkurs abgenommen zu haben, obwohl der Unterricht laut Anklage nie stattgefunden haben soll. Und: m Rennen um die ORF-Generaldirektion nimmt der Wettbewerb weiter Fahrt auf. Das sind unter anderem die Themen bei den News am Freitag den 22. Mai, mit Stefana Madjarov.