Doppelter Mordalarm ++ Péter Magyar besucht Wien

Zwei mutmaßliche Femizide binnen weniger Tage erschüttern Österreich. Eine 28-Jährige wird in Niederösterreich mit einem Kopfschuss getötet aufgefunden, in der Steiermark steht ein 64-Jähriger unter Verdacht, seine Ehefrau erschossen zu haben. Und: Ungarns neuer Premierminister Péter Magyar ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker nach Wien gekommen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21.Mai, mit Stefana Madjarov.