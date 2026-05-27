Terror-Prozess ++ Hundebabys bringen gute Laune

Heute Mittwoch startete am Klagenfurter Landesgericht der Prozess um den Terroranschlag von Villach, bei dem im Vorjahr sechs Menschen angegriffen wurden – ein 14-Jähriger wurde dabei getötet. Außerdem: Hundezüchter Thomas Glock ist mit seinen Hundebabys zu Gast im Studio. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.