Pferde missbraucht ++ Drohnenalarm in Litauen

Ein 39-jähriger Mann soll sich in Osttirol an Pferden vergangen haben. Zum Prozess kam es schlussendlich nicht. Dem Mann wurde vorab eine Diversion gewährt. Außerdem: In Litauens Hauptstadt Vilnius ist heute ein Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.