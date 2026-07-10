Bundesheer vor Umbruch, Burkini-Urteil und Pflege

Seit Monaten ringt die Regierung um eine Reform des Wehrdienstes – jetzt könnte der Durchbruch bevorstehen. Und: Ein Kleidungsstück spaltet die Meinungen: Das Burkini-Urteil aus Salzburg sorgt für eine neue Debatte über Freiheit, Regeln und Diskriminierung. Außerdem: Wer pflegt uns, wenn wir selbst einmal Hilfe brauchen? Die Sorge vor einem Engpass in der Pflege wächst. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.