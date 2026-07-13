Paketsteuer-Zoff, NEOS-Krise und Starnacht

Ab Oktober wird jedes Paket teurer: Die neue Paketsteuer soll Millionen in die Staatskasse bringen. Doch jetzt droht eine Klagswelle von Händlern – und im schlimmsten Fall könnten Milliarden zurückgezahlt werden. Großbrand in Salzburg: Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen – und musste für Löschwasser auf ungewöhnliche Hilfe zurückgreifen. UND: Eklat bei den NEOS: Nach seinem Ausschluss aus Partei und Klub geht Mitgründer Veit Dengler auf Konfrontationskurs – und sorgt für neuen Wirbel. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.