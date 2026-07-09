Schlafzimmer-Eindringling, Wespensommer und Asbest

Die eigenen vier Wände sollten eigentlich als sicherer Rückzugsort gelten. Für eine 26-jährige Wienerin wurde dieser Ort in einer Nacht zum Schauplatz eines verstörenden Erlebnisses. Und: Heuer könnten uns besonders viele Wespen begegnen. Außerdem: Die Asbest-Belastung im Burgenland sorgt weiter für Diskussionen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.