Wienliebe-Festival sorgt für Partylaune und Action

Am Samstag ist das Wienliebe-Festival auf dem Rathausplatz angelaufen und der „Vorturner der Nation, „Philipp Jelinek“, hat dem Publikum bereits um 11 Uhr mit einer Turneinheit eingeheizt. Der „Krone“-WM-Stammtisch am Sonntag sorgte für viel Gesprächsstoff vor der WM und auch sonst kam das Publikum voll auf seine Rechung. Jede Menge Sportangebot (Basketball, Tennis, etc.) und Musikbühnen sowie kulinarische Feinheiten und die beliebten Wienliebe-Accesoires sorgten für ein breites Grinsen in den Gesichtern der Tausenden Besuchern.