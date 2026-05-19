Österreicher als „Sniper-Tourist“? ++ KI-Deal

Im Fall mutmaßlicher „Sniper-Touristen“ im Bosnienkrieg führt eine neue Spur nun auch nach Österreich. Und: Es ist einer der größten Exits der heimischen Technologieszene der vergangenen Jahre: Der Linzer KI-Spezialist Emmi AI wird für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag übernommen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 19. Mai, mit Stefana Madjarov.