Falco im Glas – der Geschmack einer Legende

Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen einer der prägendsten Persönlichkeiten der österreichischen Musikgeschichte: Hans Hölzel, besser bekannt als „Falco“. 40 Jahre nach seinem internationalen Durchbruch mit „Rock Me Amadeus“ steht die Pop-Ikone wieder im Rampenlicht. Bei der feierlichen Eröffnung des neu gestalteten Skulpturenparks in der Falco Villa in Gars am Kamp präsentierte man den rund 150 Gästen eine exklusive Falco-Wein-Edition des Weinguts Bannert.