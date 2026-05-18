ESC-Sieg: Chance für Bulgarien ++ kinderlos leben

Aus Geldmangel hat Bulgarien drei Jahre lang auf die Teilnahme am Song Contest verzichtet. Nun kehrt das Land als Sieger zurück. Außerdem: Immer mehr Frauen wollen in Österreich kinderlos bleiben. Ein Ende des Abwärtstrends ist nicht in Sicht. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.