Giftige Grillkohle, Spionageprozess und Cannes

Im größten Spionageprozess der Zweiten Republik ist das Urteil gefallen: Egisto Ott wurde zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. UND: Ein Jogger entdeckt bei Graz eine exotische Würgeschlange. Außerdem zu Gast: Schauspieler Max Ortner, er erzählt, wie er die Filmfestspiele in Cannes erlebt hat! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.