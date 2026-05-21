„Krone zu Mittag“

Giftige Grillkohle, Spionageprozess und Cannes

Krone zu Mittag
21.05.2026 14:36
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Im größten Spionageprozess der Zweiten Republik ist das Urteil gefallen: Egisto Ott wurde zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. UND: Ein Jogger entdeckt bei Graz eine exotische Würgeschlange. Außerdem zu Gast: Schauspieler Max Ortner, er erzählt, wie er die Filmfestspiele in Cannes erlebt hat! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

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