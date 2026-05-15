Verbotene Affäre mit einem Schüler ++ ESC-Trubel

Ein brisanter Skandal erschüttert einen Wiener Bildungscampus: Im Zentrum steht eine verhängnisvolle Affäre, die nun auch strafrechtliche Folgen haben könnte. Und: Auch Österreichs Spitzenpolitik kann sich dem Song-Contest-Fieber nicht entziehen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 15. Mai, mit Stefana Madjarov.